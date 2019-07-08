ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нідерланди розпочали передачу справи MH17 з України

Новини » Надзвичайні події    08.07.2019 - 14:21
Нідерланди розпочали передачу справи MH17 з України
Фото: збитий боїнг MH17 (www.rbc.ua)

Суд розпочнеться 9 березня 2020 року

Нідерланди розпочали процедуру передачі з України кримінального провадження у справі знищення літака рейсу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова.

За словами Пєтухова, розпочато процес передачі кримінального провадження у справі MH17 із України до Нідерландів для проведення судового засідання у березні наступного року.

"Два роки тому міністри юстиції України та Нідерландів підписали угоду про співпрацю щодо розслідування збиття боїнгу MH17. Угода сьогодні вже не діє - Нідерланди розпочали за нею процедуру передачі кримінального провадження з України. Ще більш важливою вона буде на стадії суднового засідання, яке розпочнеться 9 березня 2020 року", - зазначив він.

Нагадаємо, 19 червня слідство оголосило імена осіб, яких підозрюють у знищенні літака. Всі вони будуть оголошені у міжнародний розшук та отримали підозри від СБУ. Крім того головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке заявивши, що Нідерланди звернуться до російської влади з проханням видати підозрюваних.

Рейс MH17, який вилетів із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинуло 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

 

 

Зеленський пообіцяв не допустити відключення води на Донбасі
Новини України BoeingУкраїнаДонбасНідерланди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся