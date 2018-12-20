Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд из-за катастрофы MH17, - NYT

Фото: Стеф Блок (flickr.com g20argentina)

Россия отказалась вести переговоры относительно компенсации жертвам катастрофы "Боинга"

Нидерланды могут подать иск против России в международный суд ООН из-за крушения MH17. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times со ссылкой на письмо главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

Блок рассказал, что Россия отказалась вести переговоры относительно компенсации жертвам катастрофы "Боинга". Россия отрицает любую причастность к катастрофе. В связи с этим, Нидерланды рассматривают возможность подачи иска в международный суд.

Как отмечается, рассмотрение дела в Международном уголовном суде может длиться годы, если не десятилетия.

Напомним, в австралийский парламент внесли законопроект о введении новых санкций в отношении иностранных чиновников, причастных к международным преступлениям, как катастрофа рейса МН17. Автор законопроекта Майкл Данби предлагает запретить лицам, причастным к нарушению прав человека, въезжать в Австралию или делать инвестиции в ее экономику.

Отметим, что родственники 55 погибших в авиакатастрофе рейса МН17, которая произошла в 2014 году на Донбассе, подали в Европейский суд по правам человека иск против России.

Как писало РБК-Украина, в июле этого года Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17 на Донбассе.