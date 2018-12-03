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Австралія може заборонити в'їзд причетним до катастрофи МН17

Новини » Політика    03.12.2018 - 20:51
Австралія може заборонити в'їзд причетним до катастрофи МН17
Фото: катастрофа боїнга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Також пропонується заборонити іноземним політикам, причетним до корупційних скандалів, навчати своїх дітей в Австралії

До австралійського парламенту внесено законопроект про запровадження нових санкцій щодо іноземних посадовців, причетних до міжнародних злочинів, як-от катастрофа рейсу МН17. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на news.com.

Автор законопроекту Майкл Данбі пропонує заборонити особам, причетним до порушення прав людини, в’їжджати до Австралії або робити інвестиції у її економіку.

"Занадто довго державні чиновники та інші особи, пов`язані з авторитарними режимами та клептократіями у світі, користувалися своєю владою безкарно", - заявив він.

Данбі також пропонує заборонити іноземним політикам, причетним до корупційних скандалів, навчати своїх дітей в Австралії чи переводити на Зелений континент кошти.

Пояснюючи, якої категорії осіб стосуються пропоновані заходи, Данбі навів приклад генерала, який наказав збити малайзійський літак рейсу МН17 на борту з 238 людьми, включаючи 38 австралійців.

Відзначимо, родичі 55 загиблих у авіакатастрофі рейсу МН17, що сталася у 2014 році на Донбасі, позиваються до Європейського суду з прав людини проти Росії.

Як писало РБК-Україна, в липні цього року Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співпрацю по катастрофі MH17 на Донбасі.

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