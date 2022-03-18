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Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot

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Словакия, Пятница 18 марта 2022 17:47
Нидерланды и Германия направят в Словакию три системы ПВО Patriot Фото: в Словакию поставят три системы ПВО Patriot (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Правительство Нидерландов заявило, что направит систему противоракетной обороны Patriot в Слиач, Словакия. Это делается в рамках усилий НАТО по усилению противовоздушной обороны в Восточной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", - говорится в заявлении министра обороны Кайсы Оллонгрен.

В заявлении говорится, что Германия также отправляет две системы Patriot в Словакию.

Ранее словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине системы противовоздушной обороны С-300.

При этом в Словакии заявили, что единственная система С-300, которая находится на вооружении армии Словакии, может быть передана Украине, только если страна получит замену.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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