Словакия назвала условие передачи Украине системы ПВО С-300

Единая система противовоздушной обороны С-300, которая находится на вооружении армии Словакии, может быть передана Украине. Однако при условии, что страна получит альтернативу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тeraz.sk.

"Мы все стараемся помочь Украине, насколько можем, но я должен прежде всего убедиться, что это отвечает оборонным интересам Словакии. Ведь это единая система противовоздушной обороны у Словацкой Республики, которой пока нет альтернативы", - пояснил министр обороны республики Ярослав Надь.

В свою очередь он апеллировал к необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что МиГи и С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации "практически невозможно".

Напомним, вчера стало известно, что Словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они усилят защиту от авиаударов России.

Отметим, что вчера президент США Джо Байден заявил о поставках в Украину военного оборудования с системами ПВО, противотанковыми комплексами и другим вооружением.

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