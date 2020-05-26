Нидерландскому клубу отказали в пересмотре результатов сезона

Клуб АЗ из Алкмара подал запрос в Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) о пересмотре итоговых результатов чемпионата страны сезона-2019/20, завершенного досрочно из-за пандемии коронавируса. Однако данная просьба была отклонена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Команда не согласилась с распределением путевок в еврокубки и обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В итоге организация перенаправила запрос в KNVB, который и уведомил клуб, что результаты не будут пересмотрены.

Руководство Эредивизи при решении о досрочном завершении сезона не стало определять чемпиона страны, а путевки в еврокубки распределить по местам в турнирной таблице. АЗ вместе с "Аяксом" набрали одинаковое количество очков (по 56) после 25 туров, но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей (45 против 37).

Поэтому первое место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов отдали столичной команде, а алкмаарцы стали вторыми и выступят во втором квалификационном раунде ЛЧ. Интересно, что в обеих очных играх команд в сезоне победу одерживал АЗ (1:0, 2:0).

Напомним, Нидерланды могут лишить одного еврокубкового места в следующем сезоне.