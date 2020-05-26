Нідерландському клубу відмовили в перегляді результатів сезону

Клуб АЗ з Алкмара подав запит в Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) про перегляд підсумкових результатів чемпіонату країни сезону-2019/20, завершеного достроково через пандемію коронавірусу. Однак дане прохання було відхилене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Команда не погодилася з розподілом путівок в єврокубки і звернулася до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). У результаті організація перенаправила запит в KNVB, який і повідомив клуб, що результати не будуть переглянуті.

Керівництво Ередівізії під час вирішення про дострокове завершення сезону не стало визначати чемпіона країни, а путівки в єврокубки розподілити згідно з місцями в турнірній таблиці. АЗ разом з "Аяксом" набрали однакову кількість очок (по 56) після 25 турів, але в амстердамців краща різниця забитих і пропущених м'ячів (45 проти 37).

Тому перше місце і путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів віддали столичній команді, а алкмаарці стали другими і виступлять у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Цікаво, що в обох очних іграх команд в сезоні перемогу здобував АЗ (1:0, 2:0).

Нагадаємо, Нідерланди можуть позбавити одного єврокубкового місця в наступному сезоні.