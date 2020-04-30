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Нидерланды могут лишить одного места в еврокубках

Новости » Спорт     30.04.2020 - 13:34
Нидерланды могут лишить одного места в еврокубках
Фото: футболисты "Виллем II" (facebook.com/WillemIITilburg)

УЕФА может не одобрить распределения мест

Федерация футбола Нидерландов (KNVB) сообщила клубам, что страну могут лишить одного еврокубкового места в следующем сезоне. Об этом сообщает нидерландское издание AD.nl.

После досрочного завершения футбольного сезона в стране из-за пандемии коронавируса не был определен обладатель Кубка страны. В финале должны были сойтись "Фейенорд" и "Утрехт". Победитель получил бы право выступать во втором отборочном раунде Лиги Европы.

KNVB приняла решение распределить места в еврокубках согласно позициями в чемпионате на момент приостановки турнира. Таким образом эта путевка досталась бы пятой команде - "Виллеме II". Однако УЕФА может не одобрить данное решение.

Чемпионат Нидерландов был приостановлен после 25 туров. На момент досрочного завершения лидером турнирной таблицы Эредивизии был "Аякс", на втором месте располагался АЗ, третьим шел "Фейенорд", а четвертое занимал ПСВ.

Ранее недовольство распределением по еврокубкам высказал "Утрехт", который занимает в таблице шестое место. Он провел на одну игру меньше "Виллема II" и уступает команде три очка. Таким образом, они остались без еврокубков.

Напомним, также досрочно завершили сезон и в чемпионате Франции.

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