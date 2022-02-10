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Нидерландская конькобежка Схаутен с рекордом выиграла вторую золотую награду на Олимпиаде

Автор: Андрей Вырва

В конькобежном спорте состоялся финальный забег среди женщин на 5000 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финале приняло участие 12 конькобежек. Они представляли 10 сборных.

Победу одержала нидерландка Ирэн Схаутен, установившая олимпийский рекорд. На этих Олимпийских играх Схаутен уже одержала победу на дистанции в 3000 метров.

Призеры женского забега на 5000 м:

"золото" – Ирэн Схаутен (Нидерланды) – 6:43,51

"серебро" – Изабель Вейдеманн (Канада) – 6:48,18

"бронза" – Мартина Сабликова (Чехия) – 6:50,09

Напомним, что команда США завоевала олимпийское "золото" в лыжной акробатике.

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