Нідерландська ковзанярка Схаутен з рекордом виграла другу золоту нагороду на Олімпіаді

В ковзанярському спорті відбувся фінальній забіг серед жінок на 5000 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фіналі взяло участь 12 ковзанярок. Вони представляли 10 збірних.
Перемогу здобула нідерландка Ірен Схаутен, яка встановила олімпійський рекорд. На цих Олімпійських іграх Схаутен вже здобула перемогу на дистанції в 3000 метрів.
Призери жіночого забігу на 5000 м:
"золото" – Ірен Схаутен (Нідерланди) – 6:43,51
"срібло" – Ізабель Вейдеманн (Канада) – 6:48,18
"бронза" – Мартіна Саблікова (Чехія) – 6:50,09
Нагадаємо, що команда США здобула олімпійське "золото" в лижній акробатиці.