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Нидерландская авиакомпания KLM приостановит полеты над Беларусью

Автор: Даша Харченко

Нидерландская авиакомпания KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Беларуси. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Об этом со ссылкой на компанию сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера страны Марка Рютте.

"KLM приостановила полеты над Беларусью",- говорится в сообщении.

Ранее саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.


Напомним, оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали вчера в Минске. Для того чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

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