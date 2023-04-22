Нідерланди змінюють позицію щодо Китаю, називаючи його загрозою економічній безпеці, - ЗМІ

"Відразу після того, як президент Франції Еммануель Макрон відвідав Нідерланди, щоб сказати, що ЄС має триматися якомога далі від будь-яких можливих зіткнень між Пекіном та Вашингтоном, розвідувальне агентство Нідерландів виступило із запереченням. Воно вважає, що Китай є найбільшою загрозою для економічної безпеки Нідерландів", - йдеться у матеріалі.

У Китаї обурилися і представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав, що відповідні посадові особи повинні перестати надавати великого значення так званій історії з "китайською загрозою".

Минулого місяця міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра заявив, що Китай зіткнеться з проблемами, якщо відправить зброю до Росії для війни проти України.

Політична напруженість також впливає на торговельні зв'язки, оскільки Нідерланди, де базується гігант із виробництва чіпів ASML, погодилися приєднатися до зусиль США щодо обмеження експорту технології чіпів до Китаю. Це було після викриття того, що колишній робітник з Китаю вкрав секретну інформацію з ASML.