Нидерланды меняют позицию касательно Китая, называя его угрозой экономической безопасности, - СМИ

Нидерланды меняют свою позицию и переосмысливают свои отношения с Китаем, одним из своих крупнейших торговых партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Сразу после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил Нидерланды, чтобы сказать, что ЕС должен держаться как можно дальше от каких-либо возможных столкновений между Пекином и Вашингтоном, разведывательное агентство Нидерландов выступило с отрицанием. Оно считает, что Китай является самой большой угрозой экономической". безопасности Нидерландов", - говорится в материале.
В Китае возмутились и представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что соответствующие должностные лица должны перестать придавать большое значение так называемой истории с "китайской угрозой".
В прошлом месяце министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что Китай столкнется с проблемами, если отправит оружие в Россию для войны против Украины.
Политическая напряженность также оказывает влияние на торговые связи, поскольку Нидерланды, где базируется гигант по производству чипов ASML, согласились присоединиться к усилиям США по ограничению экспорта технологии чипов в Китай. Это было после разоблачения того, что бывший рабочий из Китая украл секретную информацию из ASML.
Напомним, что сегодня, 22 апреля, китайский посол заявил, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве.
Китай начал работать над созданием кибероружия, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.
Президент Джо Байден намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.
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