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Нидерланды заявили о независимости от российского газа

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Нидерланды, Суббота 25 февраля 2023 07:07
Нидерланды заявили о независимости от российского газа Фото: Нидерланды стали независимыми от российского газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Нидерланды избавились от зависимости от российского газа из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Гукстра подчеркнул, что война заставила их по-настоящему уяснить нежелание зависимости от России в вопросе импорта газа.

"Поэтому мы приняли различные меры, направленные на диверсификацию наших источников импорта. Я рад, что могу сказать - нам это удалось", - отметил он.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что Нидерланды будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, и не зависимо от расходов.

Напомним, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил: Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

Также РБК-Украина писала, что Нидерланды планируют закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе. Основными причинами закрытия есть вопросы безопасности.

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