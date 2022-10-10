Нідерланди забирають із Словаччини батарею системи ППО Patriot

"Це рішення грунтується на оцінці ситуації з безпекою в Словаччині та регіоні в цілому", - заявили в міністерстві.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що у країни є домовленість із союзниками, що вони будуть тут стільки, скільки буде потрібно. Він повідомив, що країна зробили низку заходів безпеки, завдяки яким можна скоротити кількість техніки, а також союзних солдатів. Він подякував Нідерландам за присутність їх військових у вирішальний період.

"Зміни складу багатонаціональної бойової групи НАТО є закономірним витком розвитку ситуації та поставлених завдань. Відхід нідерландської системи не вплине на обороноздатність країни, а дві німецькі батареї продовжать виконувати свої завдання. Також в аеропорту Кухиня продовжує розміщуватись батарея системи Patriot збройних сил США", - йдеться у повідомленні.

У разі необхідності, нідерландська система може бути негайно передислокована до Словаччини, а кількість нідерландських солдатів знову може бути збільшена.