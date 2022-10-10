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Нидерланды забирают из Словакии батарею системы ПВО Patriot

Фото: Нидерланды забирают из Словакии батарею системы ПВО Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды выведут из Словакии одну из батарей ЗРК Patriot. Они также сократят количество своих солдат в многонациональной боевой группе НАТО в Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Словакии.

"Данное решение основывается на оценке ситуации с безопасностью в Словакии и регионе в целом", - заявили в министерстве.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что у страны есть договоренность с союзниками, что они будут здесь столько, сколько потребуется. Он сообщил, что страна предприняла ряд мер безопасности, благодаря которым можно сократить количество техники, а также союзных солдат. Он поблагодарил Нидерланды за присутствие их военных в решающий период.

"Изменения состава многонациональной боевой группы НАТО являются закономерным витком развития ситуации и поставленных задач. Уход нидерландской системы не повлияет на обороноспособность страны, а две немецкие батареи продолжат выполнять свои задачи. Также в аэропорту Кухиня продолжает размещаться батарея системы Patriot вооруженных сил США", - говорится. в сообщении.

В случае необходимости нидерландская система может быть немедленно передислоцирована в Словакию, а количество нидерландских солдат снова может быть увеличено.

Напомним, что в апреле США заявили о намерениях разместить в Словакии ЗРК Patriot. Это произошло на фоне поставки от Братиславы в Киев зенитно-ракетной системы С-300.

Также стало известно, что Украина перестала публично требовать у США высококлассного оружия, такого как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle.

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