Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, що його країна не підтримує ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти прискорити переговори про вступ України через скасування принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості голосів.

"Майбутнє Молдови та України - в ЄС, але змінювати правила - це не той шлях, яким слід іти", - наголосив Схооф.

Збереження права вето

Нідерланди категорично проти відмови від права вето, навіть якщо це дасть Україні пріоритет у вступі. Прем'єр зазначив, що країна продовжує дотримуватися Копенгагенських критеріїв, які закріплюють одностайне ухвалення рішень.

Будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами. Схооф додав, що цінує ініціативу Кошти, однак вважає, що реальний спосіб просування - посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

Аргументи та взаємодія з Україною

"В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється", - зазначив Схооф. Він додав, що вже пояснив українському лідеру свою позицію і планує зробити це кілька разів найближчим часом.

Досягнення України

Україна завершила фінальний етап скринінгу законодавства на відповідність нормам ЄС, процес тривав 15 місяців і став одним із найшвидших серед країн-кандидатів.

Прем'єр України Юлія Свириденко закликала Єврокомісію прискорити підготовку технічних документів для вступу, зазначивши отримання €16,5 млрд від ЄС 2025 року.