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Нідерланди відправлять у Німеччину понад 200 своїх військових для навчання українських бійців

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Вівторок 21 лютого 2023 00:48
Нідерланди відправлять у Німеччину понад 200 своїх військових для навчання українських бійців Фото: Нідерланди відправлять у Німеччину понад 200 своїх військових для навчання українських бійців (flickr.com)
Автор: Олег Васьків

У цьому році Нідерланди планують відправити ще 230 військовослужбовців до Німеччини для тренування українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

"Міністр закордонних справ Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Лісьє Шрайнемахер написали до Палати представників, що сприятимуть та долучаться до підготовки загалом 30 000 українських військових”, - пишуть ЗМІ.

Перші 30 нідерландських військовослужбовців мають бути відправлені на чотири тижні у квітні та травні. Інші 200 - повинні прибути в серпні та вересні й провести шість тижнів на навчаннях.

Окрім цього, впродовж року нідерландські військовослужбовці братимуть участь у тренуваннях українських військових у Великій Британії.

“Враховуючи масштабну мобілізацію в росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості”, - підкреслили глави міністерств Нідерландів.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідання Мунстера, де проходять навчання українські танкісти, заявив про плани навчили до кінця року 3 тисячі військових ЗСУ.

До слова, король Чарльз III відвідав українських військовослужбовців, які навчаються у Великій Британії. Монарх приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.

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