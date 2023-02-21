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Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов

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Вторник 21 февраля 2023 00:48
Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов Фото: Нидерланды отправят в Германию более 200 своих военных для обучения украинских бойцов (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

В этом году Нидерланды планируют отправить еще 230 военнослужащих в Германию для тренировки украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"Министр иностранных дел Вопке Гукстра, министр обороны Кайса Оллонгрен и министр международной торговли и развития сотрудничества Лисье Шрайнемахер написали в Палату представителей, что будут способствовать и присоединятся к подготовке в общей сложности 30 000 украинских военных", - пишут СМИ.

Первые 30 нидерландских военнослужащих должны быть отправлены на четыре недели в апреле и мае. Остальные 200 - должны прибыть в августе и сентябре и провести шесть недель на учениях.

Кроме того, в течение года нидерландские военнослужащие будут участвовать в тренировках украинских военных в Великобритании.

"Учитывая масштабную мобилизацию в России, подготовка украинских военных важна для украинской устойчивости", - подчеркнули главы министерств Нидерландов.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения Мунстера, где проходят обучение украинские танкисты, заявил о планах научили до конца года 3 тысячи военных ВСУ.

К слову, король Чарльз III посетил украинских военнослужащих, обучающихся в Великобритании. Монарх приехал на тренировочную базу в Уилтшире.

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