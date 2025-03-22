Нідерланди виділять 65 млн євро для відновлення енергосистеми України

Нідерланди внесуть 65 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть у відновленні енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак провів онлайн-зустріч зі спеціальним представником уряду Нідерландів Ерікою Шолтен, під час якої обговорювали подальшу підтримку українського енергосектору.

Андарак подякував Нідерландам за рішення надати Україні 65 млн євро через Фонд підтримки енергетики. За його словами, ці кошти допоможуть у проведенні ремонтних робіт і підготовці до наступного опалювального сезону.

Представниця Нідерландів запевнила, що підтримка енергетичного сектору України залишатиметься одним із пріоритетів їхньої допомоги.

Також сторони обговорили потреби української енергетики в обладнанні, зокрема для газовидобувної галузі, яка регулярно зазнає атак з боку Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від Нідерландів 211 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою майже 3000 тонн.

До складу допомоги увійшли трансформатори, генератори, мобільна газова електростанція, кабель та інше обладнання для ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури.