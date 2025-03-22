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Нидерланды выделят 65 млн евро для восстановления энергосистемы Украины

Суббота 22 марта 2025 14:53
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Нидерланды выделят 65 млн евро для восстановления энергосистемы Украины Фото: Нидерланды внесут 65 млн евро в Фонд поддержки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Нидерланды внесут 65 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут в восстановлении энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак провел онлайн-встречу со специальным представителем правительства Нидерландов Эрикой Шолтен, во время которой обсуждали дальнейшую поддержку украинского энергосектора.

Андарак поблагодарил Нидерланды за решение предоставить Украине 65 млн евро через Фонд поддержки энергетики. По его словам, эти средства помогут в проведении ремонтных работ и подготовке к следующему отопительному сезону.

Представительница Нидерландов заверила, что поддержка энергетического сектора Украины будет оставаться одним из приоритетов их помощи.

Также стороны обсудили потребности украинской энергетики в оборудовании, в частности для газодобывающей отрасли, которая регулярно подвергается атакам со стороны России.

С начала полномасштабного вторжения Украина получила от Нидерландов 211 грузов энергетического оборудования общим весом почти 3000 тонн.

В состав помощи вошли трансформаторы, генераторы, мобильная газовая электростанция, кабель и другое оборудование для ремонта и восстановления энергетической инфраструктуры.

Помощь Украине от Нидерландов

Стоит заметить, что Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляют украинским защитникам военную помощь.

В частности, в декабре прошлого года посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут заявлял о том, что у страны осталось еще 6 млрд евро, которые она выделила на помощь Украине.

При этом в январе министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.

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