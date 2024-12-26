Посол Нідерландів назвав пріоритет в допомозі Україні та скільки коштів ще виділять

Нідерланди виділили Україні 3,8 млрд євро та планують надати ще 6 млрд євро. Приорітетним напрямком у допомозі для Амстердама є енергетика.

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут, пише РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

За його словами, протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб - морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою.

"Справді, наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще 6 млрд євро. Таким чином, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли", - каже посол.

При цьому, як наголошує Дорхаут, для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні.

"Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", - констатував дипломат.