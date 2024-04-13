UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди тимчасово закрили посольство в Ірані

Фото: Нідерланди закрили посольство в Ірані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства в Тегерані (Іран) та консульство в Ербілі (Ірак),

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

МЗС Нідерландів рекомендувало громадянам і резидентам Нідерландів відкласти всі важливі та неважливі поїздки до Ізраїлю та автономного Курдистану в Іраку.

Поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах вказує на те, що необхідні поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам в регіон через ескалацію напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Посольство країни в Тегерані і консульство в Ербілі були тимчасово закриті для відвідування.

Міністерство також попередило про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, а також терористичних атак в обох країнах, як помсту Ізраїлю за авіаудар по іранському посольству в Сирії.

Всі зустрічі, заплановані в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів, будуть перенесені, а їхні учасники будуть повідомлені про зміни. В основному це стосується людей, які подають документи на отримання візи. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльІран