Нідерланди тимчасово закрили посольство в Ірані

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства в Тегерані (Іран) та консульство в Ербілі (Ірак),
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.
МЗС Нідерландів рекомендувало громадянам і резидентам Нідерландів відкласти всі важливі та неважливі поїздки до Ізраїлю та автономного Курдистану в Іраку.
Поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах вказує на те, що необхідні поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам в регіон через ескалацію напруженості між Іраном та Ізраїлем.
Посольство країни в Тегерані і консульство в Ербілі були тимчасово закриті для відвідування.
Міністерство також попередило про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, а також терористичних атак в обох країнах, як помсту Ізраїлю за авіаудар по іранському посольству в Сирії.
Всі зустрічі, заплановані в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів, будуть перенесені, а їхні учасники будуть повідомлені про зміни. В основному це стосується людей, які подають документи на отримання візи. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.
Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.
Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.
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