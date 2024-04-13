Нидерланды временно закрыли посольство в Иране

Министерство иностранных дел Нидерландов временно закрыло посольства в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак),
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.
МИД Нидерландов рекомендовал гражданам и резидентам Нидерландов отложить все важные и неважные поездки в Израиль и автономный Курдистан в Ираке.
Текущий "оранжевый" уровень опасности в обоих регионах указывает на то, что необходимые поездки возможны, но министерство решило активно препятствовать любым поездкам в регион из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем.
Посольство страны в Тегеране и консульство в Эрбиле были временно закрыты для посещения.
Министерство также предупредило о повышенном риске ракетных обстрелов Израиля и Ирака, а также террористических атак в обеих странах, как месть Израиля за авиаудар по иранскому посольству в Сирии.
Все встречи, запланированные в обеих закрытых дипломатических миссиях Нидерландов, будут перенесены, а их участники будут уведомлены об изменениях. В основном это касается людей, которые подают документы на получение визы. Дипломатические миссии будут продолжать выполнять другие функции.
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.
Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.
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