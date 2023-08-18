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Нідерланди також підтвердили отримання схвалення США на передачу Україні F-16

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П'ятниця 18 серпня 2023 10:37
Нідерланди також підтвердили отримання схвалення США на передачу Україні F-16 Фото: глава МЗС Нідерландів Вопке Хустра (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Нідерландах підтвердили, що отримали від США схвалення передачі Україні винищувачів F-16. Країна продовжить обговорювати питання з європейськими союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Нідерландів Вопке Хустру.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну. Велика подяка держсеку США Ентоні Блінкену за хорошу та швидку співпрацю", - написав він.

Хустр зазначив, що тепер Нідерланди продовжать обговорювати це питання з європейськими партнерами.

F-16 для України

Вчора Reuters повідомило, що США офіційно схвалили передачу винищувачів F-16 Україні від Данії та Нідерландів. Поставки можуть розпочати після закінчення навчань українських пілотів на винищувачах.

Зазначимо, що у Данії вже підтвердили отримання схвалення від США на поставку Україні F-16.

Додамо, що у Білому домі припускали, що Україна може отримати F-16 до кінця року. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що постачання почнуться не раніше 2024 року.

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