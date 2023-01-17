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Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи Patriot, - Bloomberg

Фото: Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи Patriot (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди розглядають можливість відправлення системи Patriot до України, приєднуючись до США та Німеччини у зміцненні військового арсеналу України найважливішими засобами протиповітряної оборони для боротьби з російським вторгненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання, знайомі з питанням військової допомоги, які говорили на умовах анонімності, заявили, що уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення про розміщення системи.

При цьому, в уряді Нідерландів заявляють, що постійно обговорюють військову підтримку України.

"Нідерланди постійно розглядають можливість військової підтримки України", – заявив представник Міністерства оборони Нідерландів Саша Лувхофф.

За її словами, Нідерланди приділяють пріоритетну увагу військовим постачанням в Україну. При цьому вона не повідомила подробиць про конкретні системи озброєння або постачання.

Нагадаємо, раніше США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги майже на 2 млрд доларів, в якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу ППО Patriot для України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що відіграло вирішальну роль у передачі Patriot для України.

Раніше у німецькому уряді пояснили, чому Берлін не може передати ППО Patriot Україні.

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