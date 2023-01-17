Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot, - Bloomberg

Источники издания, знакомые с вопросом военной помощи и говоривших на условиях анонимности, заявили, что правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о размещении системы.

При этом в правительстве Нидерландов заявляют, что постоянно обсуждают военную поддержку Украины.

"Нидерланды постоянно рассматривают возможность военной поддержки Украины", - заявила представитель Министерства обороны Нидерландов Саша Лувхофф.

По ее словам, Нидерланды уделяют приоритетное внимание военным поставкам в Украину. При этом она не сообщила подробностей о конкретных системах вооружения или поставках.

Напомним, ранее США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса ПВО Patriot для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что сыграло решающую роль в передаче Patriot для Украины.

Ранее в немецком правительстве объяснили, почему Берлин не может передать ПВО Patriot Украине.

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