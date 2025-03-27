Нідерланди прискорять виділення мільярдів євро для України

За словами речника, Нідерланди прискорять виділення 3,5 млрд євро допомоги Україні та надішлють 2 млрд євро цього року, а не у 2026 році.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів в Парижі Схооф заявив, що переговори стосувалися не лише миру та безпеки в Україні, а й миру та безпеки Європи, включно з Нідерландами.

"Одне можна сказати точно: Україна може й надалі розраховувати на нашу підтримку. Ми будемо тримати стабільний курс. Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру", - написав він у соцмережі Х.