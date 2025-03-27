Нидерланды ускорят выделение миллиардов евро для Украины

По словам представителя, Нидерланды ускорят выделение 3,5 млрд евро помощи Украине и направят 2 млрд евро в этом году, а не в 2026 году.

По итогам сегодняшней встречи европейских лидеров в Париже Схооф заявил, что переговоры касались не только мира и безопасности в Украине, но и мира и безопасности Европы, включая Нидерланды.

"Одно можно сказать точно: Украина может и в дальнейшем рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем держать стабильный курс. Сильные, современные и крепкие Вооруженные силы Украины являются важнейшей гарантией безопасности мира", - написал он в соцсети Х.