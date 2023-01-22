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Нидерланды планируют закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе: что произошло

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Нидерланды, Воскресенье 22 января 2023 19:09
Нидерланды планируют закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе: что произошло Фото: в Нидерландах могут закрыть крупнейшее в Европе газовое месторождение (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Основными причинами закрытия крупнейшего в Европе газового месторождения Нидерланды называют вопросы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, ссылаясь на инсайдерские источники, правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмоопасное газовое месторождение Гронингена до 1 октября этого года. При этом будет продолжаться постоянный мониторинг того, хватает ли газа сейчас и будет ли его достаточно в Европе после нынешней зимы.

"Газовое месторождение, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов, недалеко от границы с Германией, добывает лишь часть своего потенциала. Однако добыча продолжалась, несмотря на попытки завершить работу месторождения. Причиной стало давление, которое прошлым летом испытало правительство, поскольку вторжение России в Украину повлекло за собой значительный дефицит газа в Европе", - отмечает издание.

FT приводит комментарий государственного секретаря по горнодобывающей промышленности Нидерландов Ганса Уилбрифа, который заверил, что в случае необходимости месторождение может продлить работу до октября 2024 года.

На днях РБК-Украина сообщало, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.

Кроме того, мы писали, что газовый шантаж России провалился и какие риски остаются перед Украиной и ЕС.

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