Нідерланди планують повністю припинити імпорт скрапленого газу із Росії
Уряд Нідерландів працює над припиненням імпорту скрапленого природного газу з Росії.
Як це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це сказав міністр енергетики Нідерландів Роб Єттен.
За словами міністра, Нідерланди припинили підписання нових контрактів на імпорт СПГ з Росії цього року і наразі працюють над розірванням уже існуючих договорів.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб у нашій системі не було російських природних джерел енергії, і ми вже досягли успіху щодо вугілля, трубопровідного газу та нафти", - сказав Єттен.
Як повідомляє видання, Нідерланди є транзитною країною для постачання російського газу, а це означає, що рішення може мати ширший вплив на Європу.
Нідерланди все ще імпортують російський скраплений газ за старими угодами, підписаними до 2023 року, на які припадає близько 15% їхнього загального імпорту. Згідно з даними відстеження суден, цього року країна стала четвертим за величиною покупцем російського СПГ у Європі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Естонія закликає ЄС обмежити ціни на російський скраплений природний газ.
Також раніше ми писали, що уряд Німеччини хоче обмежити імпорт російського зрідженого природного газу. Це доповнить зусилля щодо зниження залежності Німеччини від постачання енергоресурсів до країни.
А Велика Британія повністю зупинила імпорт зрідженого газу з Росії з 1 січня 2023 року.
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