Нидерланды планируют полностью прекратить импорт сжиженного газа из России

Как это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg , об этом сказал министр энергетики Нидерландов Роб Еттен.

По словам министра, Нидерланды прекратили подписание новых контрактов на импорт СПГ из России в этом году и сейчас работают над расторжением существующих договоров.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей системе не было российских природных источников энергии, и мы уже добились успеха в отношении угля, трубопроводного газа и нефти", - сказал Йеттен.

Как сообщает издание, Нидерланды являются транзитной страной для поставок российского газа, а это означает, что решение может оказать более широкое влияние на Европу.

Нидерланды все еще импортируют российский сжиженный газ по старым соглашениям, подписанным до 2023 года, на которые приходится около 15% их общего импорта. Согласно данным отслеживания судов, в текущем году страна стала четвертым по величине покупателем российского СПГ в Европе.