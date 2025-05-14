Нідерланди підвищують рівень бойової готовності: що за цим стоїть
Нідерланди підвищили рівень бойової готовності з першого до другого через зростання загрози. Це рішення прийнято на основі аналізу безпеки, який вказує на збільшення ризику саботажу та інших загроз поблизу кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Міністерство оборони Нідерландів відсьогодні підвищує так званий "рівень бойової готовності". Він зросте з першого до другого рівня (з A до A+). Усього існує 6 рівнів.
Як відомо, причиною підвищення є зростання рівня загрози. Міністерство оборони сьогодні поінформувало про це Палату представників.
Що це означає для Нідерландів
Рівень "Alert State"A+ означає додаткові заходи безпеки. Зокрема Міністерство оборони просить особовий склад бути особливо пильним щодо підозрілих осіб, автомобілів, посилок та дронів, і негайно повідомляти про підозрілі ситуації.
Командирів також просять довести інформацію про підвищення рівня до відома всього особового складу. Кожен повинен дотримуватися цих заходів.
Зміст заходів безпеки, як і зазвичай, міністерство не розголошує.
Оцінка загроз військовою розвідкою
Підставою для підвищення рівня готовності стала оцінка загроз від MIVD (Служба військової розвідки та безпеки). У ній зазначено, що інші країни все більше готові до здійснення диверсій, зокрема й ті, що розташовані поблизу кордонів Нідерландів.
Крім того, підвищення бойової готовності пов’язане зі зростанням загроз у Європі. На цей момент немає конкретної загрози для об’єктів оборони.
Росія готує наступ на Європу?
Нагадаємо, що днями прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф припустив, що Росії вистачить двох-трьох років для підготовки до нової війни.
Водночас він не виключив, що російська агресія може бути направлена проти Європи.
Варто зазначити, що до цього розвідка деяких європейських країн вже повідомляла, що Росія може готуватися до нового воєнного конфлікту, який може включати протистояння з НАТО.
Водночас президент Литви Гітанас Науседа допускав, що РФ може здійснити новий напад умовно через чотири-п'ять років.
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