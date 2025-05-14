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Нидерланды повышают уровень боевой готовности: что за этим стоит

Нидерланды, Среда 14 мая 2025 20:40
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Нидерланды повышают уровень боевой готовности: что за этим стоит Фото: Нидерланды повысят уровень боевой готовности (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Нидерланды повысили уровень боевой готовности с первого до второго из-за роста угрозы. Это решение принято на основе анализа безопасности, который указывает на увеличение риска саботажа и других угроз вблизи границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Нидерландов.

Министерство обороны Нидерландов с сегодняшнего дня повышает так называемый "уровень боевой готовности". Он возрастет с первого до второго уровня (с A до A+). Всего существует 6 уровней.

Как известно, причиной повышения является рост уровня угрозы. Министерство обороны сегодня проинформировало об этом Палату представителей.

Что это означает для Нидерландов

Уровень "Alert State" A+ означает дополнительные меры безопасности. В частности Министерство обороны просит личный состав быть особенно бдительным в отношении подозрительных лиц, автомобилей, посылок и дронов, и немедленно сообщать о подозрительных ситуациях.

Командиров также просят довести информацию о повышении уровня до сведения всего личного состава. Каждый должен соблюдать эти меры.

Содержание мер безопасности, как и обычно, министерство не разглашает.

Оценка угроз военной разведкой

Основанием для повышения уровня готовности стала оценка угроз от MIVD (Служба военной разведки и безопасности). В ней указано, что другие страны все больше готовы к осуществлению диверсий, в том числе и те, что расположены вблизи границ Нидерландов.

Кроме того, повышение боевой готовности связано с ростом угроз в Европе. На данный момент нет конкретной угрозы для объектов обороны.

Россия готовит наступление на Европу?

Напомним, что на днях премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предположил, что России хватит двух-трех лет для подготовки к новой войне.

В то же время он не исключил, что российская агрессия может быть направлена против Европы.

Стоит отметить, что до этого разведка некоторых европейских стран уже сообщала, что Россия может готовиться к новому военному конфликту, который может включать противостояние с НАТО.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа допускал, что РФ может осуществить новое нападение условно через четыре-пять лет.

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