Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Patriot для України

Румунія оголосила про передачу системи Patriot Україні ще 20 червня. Однак через процедури погодження з парламентом і урядом поставки були затримані і завершилися лише 3 вересня.

Остаточне рішення було затверджено президентом Клаусом Йоханнісом 5 вересня.

Крім того, повідомлялося, щоще одну систему Patriot нададуть Нідерланди. До цієї поставки також приєднається третя країна, яка вважала за краще зберегти анонімність.

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