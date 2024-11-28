Нідерланди надали Україні три пускові установки Patriot у зв'язку з прогнозами, що на Україну чекає важка зима.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"На українців чекає важка зима, оскільки руйнівні авіаудари тривають і тривають", - наголосив міністр.
У відповідь на цю загрозу Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot.
"Це рятує життя і захищає життєво важливу інфраструктуру", - зазначив Брекельманс.
За його словами, спільні зусилля спрямовані на те, щоб зупинити російську агресію.
"Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", - наголосив міністр.
Фото: Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot (x.com/DefensieMin)
Румунія оголосила про передачу системи Patriot Україні ще 20 червня. Однак через процедури погодження з парламентом і урядом поставки були затримані і завершилися лише 3 вересня.
Остаточне рішення було затверджено президентом Клаусом Йоханнісом 5 вересня.
Крім того, повідомлялося, щоще одну систему Patriot нададуть Нідерланди. До цієї поставки також приєднається третя країна, яка вважала за краще зберегти анонімність.
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