Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot

Patriot для Украины

Румыния объявила о передаче системы Patriot Украине еще 20 июня. Однако из-за процедур согласования с парламентом и правительством поставки были задержаны и завершились лишь 3 сентября.

Окончательное решение было утверждено президентом Клаусом Йоханнисом 5 сентября. Patriot играет ключевую роль в усилении украинской противовоздушной обороны, особенно против баллистических ракет.

Кроме того, сообщалось, что еще одну систему Patriot предоставят Нидерланды. К этой поставке также присоединится третья страна, которая предпочла сохранить анонимность.

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