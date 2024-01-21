UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди передали Україні мобільний польовий шпиталь

Фото: Нідерланди передали Україні мобільний польовий шпиталь (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Нідерланди передали прикордонникам мобільний польовий шпиталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України (ДПСУ).

За словами прикордонників, шпиталь може працювати за низьких температур.

"Головна особливість госпіталю - пристосування для роботи за низьких температур. До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, розраховані на 36 ліжок, і модуль для персоналу". - написали прикордонники.

Госпіталь вирушить на схід України. У ньому медики рятуватимуть життя пораненим бійцям.

Допомога Нідерландів Україні

Раніше ми писали, що в рамках першого пакету Україні у 2024 році Нідерланди виділили 102 млн євро на гуманітарні допомогу та невідкладні потреби. Ця сума є частиною загальної допомоги у розмірі понад 2 млрд євро, яку Нідерланди готові надати Україні.

Також, 22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до відправки в Україну.

До речі, наприкінці листопада Нідерланди оголосили про плани надати додаткову допомогу у розмірі 2,5 млрд євро у 2024 році для підтримки України.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДопомога Україні