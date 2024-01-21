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Нидерланды передали Украине мобильный полевой госпиталь

Фото: Нидерланды передали Украине мобильный полевой госпиталь (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Нидерланды передали пограничникам мобильный полевой госпиталь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

По словам пограничников, госпиталь может работать при низких температурах.

"Главная особенность госпиталя - приспособление для работы при низких температурах. В состав комплекса входят: операционный блок, палаты интенсивной терапии, рассчитанные на 36 коек, и модуль для персонала". - написали пограничники.

Госпиталь отправится на восток Украины. В нем медики будут спасать жизни раненым бойцам.

Помощь Нидерландов Украине

Ранее мы писали, что в рамках первого пакета Украине в 2024 году Нидерланды выделили 102 млн евро на гуманитарные помощь и неотложные потребности. Эта сумма является частью общей помощи в размере более 2 млрд евро, которую Нидерланды готовы предоставить Украине.

Также, 22 декабря 2023 года премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

К слову, в конце ноября Нидерланды объявили о планах выделить дополнительную помощь в размере 2,5 млрд евро в 2024 году для поддержки Украины.

 

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