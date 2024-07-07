Нідерланди передадуть Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Уряд Нідерландів прийняв рішення передати Україні мобільну криміналістичну лабораторію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Сьогодні під час візиту міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа вони з генеральним прокурором Андрієм Костіним обговорили підтримку, надану Україні у боротьбі за справедливість.
Генеральний прокурор під час зустрічі також подякував уряду Нідерландів за рішення передати Україні мобільну криміналістичну лабораторію.
"Це сучасне обладнання та навчання для експертів-криміналістів дуже допоможуть у нашій роботі з розслідування понад 130 000 воєнних злочинів, скоєних Росією на українській землі, та забезпечення покарання їх винуватців", - наголосив генпрокурор.
Нагадаємо, сьогодні Одесу відвідали нідерландські міністри, а саме міністр оборони Каспар Велдкамп й закордонних справ Рубен Брекельманс, а також новий міністр оборони Британії Джон Хілі.
Український президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами та заявив про "хороші деталі".
Тим часом міністр оборони Нідерландів заявив, що в найближчій перспективі в Україну прибудуть літаки F-16.
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