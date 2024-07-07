Нідерланди передадуть Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Сьогодні під час візиту міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа вони з генеральним прокурором Андрієм Костіним обговорили підтримку, надану Україні у боротьбі за справедливість.

Генеральний прокурор під час зустрічі також подякував уряду Нідерландів за рішення передати Україні мобільну криміналістичну лабораторію.

"Це сучасне обладнання та навчання для експертів-криміналістів дуже допоможуть у нашій роботі з розслідування понад 130 000 воєнних злочинів, скоєних Росією на українській землі, та забезпечення покарання їх винуватців", - наголосив генпрокурор.