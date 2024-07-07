Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Правительство Нидерландов приняло решение передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Сегодня во время визита министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа они с генеральным прокурором Андреем Костиным обсудили поддержку, предоставленную Украине в борьбе за справедливость.
Генеральный прокурор во время встречи также поблагодарил правительство Нидерландов за решение передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию.
"Это современное оборудование и обучение для экспертов-криминалистов очень помогут в нашей работе по расследованию более 130 000 военных преступлений, совершенных Россией на украинской земле, и обеспечения наказания их виновников", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, сегодня в Одессе посетили нидерландские министры, а именно министр обороны Каспар Велдкамп и иностранных дел Рубен Брекельманс, а также новый министр обороны Британии Джон Хили.
Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с министрами и заявил о "хороших деталях".
Между тем, министр обороны Нидерландов заявил, что в ближайшей перспективе в Украину прибудут самолеты F-16.
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