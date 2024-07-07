ua en ru
Нд, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нідерланди передадуть Україні мобільну криміналістичну лабораторію

Нідерланди, Неділя 07 липня 2024 21:21
UA EN RU
Нідерланди передадуть Україні мобільну криміналістичну лабораторію Фото: генпрокурор Андрій Костін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Нідерландів прийняв рішення передати Україні мобільну криміналістичну лабораторію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Сьогодні під час візиту міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Вельдкампа вони з генеральним прокурором Андрієм Костіним обговорили підтримку, надану Україні у боротьбі за справедливість.

Генеральний прокурор під час зустрічі також подякував уряду Нідерландів за рішення передати Україні мобільну криміналістичну лабораторію.

"Це сучасне обладнання та навчання для експертів-криміналістів дуже допоможуть у нашій роботі з розслідування понад 130 000 воєнних злочинів, скоєних Росією на українській землі, та забезпечення покарання їх винуватців", - наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні Одесу відвідали нідерландські міністри, а саме міністр оборони Каспар Велдкамп й закордонних справ Рубен Брекельманс, а також новий міністр оборони Британії Джон Хілі.

Український президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами та заявив про "хороші деталі".

Тим часом міністр оборони Нідерландів заявив, що в найближчій перспективі в Україну прибудуть літаки F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Офіс Генпрокурора
NEWS
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон