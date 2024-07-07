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Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Нидерланды, Воскресенье 07 июля 2024 21:21
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Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию Фото: генпрокурор Андрей Костин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Нидерландов приняло решение передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Сегодня во время визита министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа они с генеральным прокурором Андреем Костиным обсудили поддержку, предоставленную Украине в борьбе за справедливость.

Генеральный прокурор во время встречи также поблагодарил правительство Нидерландов за решение передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию.

"Это современное оборудование и обучение для экспертов-криминалистов очень помогут в нашей работе по расследованию более 130 000 военных преступлений, совершенных Россией на украинской земле, и обеспечения наказания их виновников", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, сегодня в Одессе посетили нидерландские министры, а именно министр обороны Каспар Велдкамп и иностранных дел Рубен Брекельманс, а также новый министр обороны Британии Джон Хили.

Украинский президент Владимир Зеленский провел встречу с министрами и заявил о "хороших деталях".

Между тем, министр обороны Нидерландов заявил, что в ближайшей перспективе в Украину прибудут самолеты F-16.

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