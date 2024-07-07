Нидерланды передадут Украине мобильную криминалистическую лабораторию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Сегодня во время визита министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа они с генеральным прокурором Андреем Костиным обсудили поддержку, предоставленную Украине в борьбе за справедливость.

Генеральный прокурор во время встречи также поблагодарил правительство Нидерландов за решение передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию.

"Это современное оборудование и обучение для экспертов-криминалистов очень помогут в нашей работе по расследованию более 130 000 военных преступлений, совершенных Россией на украинской земле, и обеспечения наказания их виновников", - подчеркнул генпрокурор.