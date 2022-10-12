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Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба

Фото: Нідерланди передадуть Україні додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди оголосили про передачу Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання De Telegraaf.

"Єдиний результат, якого досягне Путін - це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки", - заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона не уточнила, скільки саме ракет буде передано Україні. Попередньо, їх повинні будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Україні інші держави.

"Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс", - заявила Оллонгрен стосовно подальших поставок Україні важкого озброєння.

Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про конкретну військову підтримку України. Проте цього разу уряд зробив виняток та показав, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні додаткові РСЗВ та артилерійські установки.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди передали Україні військові товари на 170 млн євро.

Також Нідерланди виділяли Україні пакет фінансової допомоги для відновлення регіонів.

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