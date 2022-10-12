Нидерланды передадут Украине дополнительные зенитные ракеты для усиления защиты неба

Нидерланды объявили о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью в 15 миллионов евро для усиления защиты неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание De Telegraaf.
"Единственный результат, которого достигнет Путин - это то, что мы будем поставлять еще больше из-за такого рода атаки", - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Она не уточнила, сколько именно ракет будет передано Украине. Предварительно их должны будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Украине другие государства.
"Мы всегда должны смотреть, какие бронированные гаубицы мы можем сейчас поставить, а какие нам сейчас нужны для собственной готовности и учений. Мы всегда ищем баланс", - заявила Оллонгрен по поводу дальнейших поставок Украине тяжелого вооружения.
Обычно Нидерланды неохотно раскрывают информацию о конкретной военной поддержке Украины. Однако на этот раз правительство сделало исключение и показало, что последние ракетные обстрелы России не остались без последствий.
Напомним, сегодня стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные РСЗО и артиллерийские установки.
Ранее сообщалось, что Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро.
Также Нидерланды выделяли Украине пакет финансовой помощи по восстановлению регионов.
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