Нидерланды передадут Украине дополнительные зенитные ракеты для усиления защиты неба

"Единственный результат, которого достигнет Путин - это то, что мы будем поставлять еще больше из-за такого рода атаки", - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она не уточнила, сколько именно ракет будет передано Украине. Предварительно их должны будут использовать в зенитных установках, которые предоставят Украине другие государства.

"Мы всегда должны смотреть, какие бронированные гаубицы мы можем сейчас поставить, а какие нам сейчас нужны для собственной готовности и учений. Мы всегда ищем баланс", - заявила Оллонгрен по поводу дальнейших поставок Украине тяжелого вооружения.

Обычно Нидерланды неохотно раскрывают информацию о конкретной военной поддержке Украины. Однако на этот раз правительство сделало исключение и показало, что последние ракетные обстрелы России не остались без последствий.