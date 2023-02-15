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Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2

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Середа 15 лютого 2023 20:53
Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2 Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди передадуть Україні боєприпаси для бойових танків німецького виробництва Leopard 2. Амстердам надасть 20 тисяч снарядів.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

"Це вкрай важливо. Немає особливого сенсу постачати тільки танк. Ми повинні надати повний пакет послуг. Крім навчання українських солдатів, необхідні боєприпаси і запасні частини", - заявила вона.

У рамках танкової коаліції Нідерланди - єдина країна, яка не має танків - запропонувала допомогу в навчанні на додаток до боєприпасів і запасних частин.

"Разом ми зможемо забезпечити те, що потрібно Україні", - заявила Оллонгрен.

Водночас міністр не виключила, що орендовані в Німеччині танки все ж таки будуть відправлені в Україну.

"Жодних розбіжностей немає. Не можна виключати, що орендовані танки все ж можуть згодом вирушити в Україну. Я нічого не виключаю, але наразі поставок не буде", - сказала вона.

Відзначимо, що один танк містить 42 постріли. Тож цього запасу може вистачити на понад 470 комплектів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

У свою чергу уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.

Крім того, німецьке видання Die Welt повідомило, що уряди Нідерландів та Данії нібито оголосили, що не постачатимуть Leopard 2 Україні.

При цьому речник уряду Нідерландів Саша Лувхофф заявила, що Нідерланди не відмовлялися від поставок Україні танків Leopard 2, проте заборону на передачу орендованих танків видала Німеччина.

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