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Не відмовлялися. Нідерланди роз'яснили ситуацію з постачанням танків Україні

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Амстердам, Середа 15 лютого 2023 18:43
Не відмовлялися. Нідерланди роз'яснили ситуацію з постачанням танків Україні Фото: Нідерланди роз'яснили ситуацію з постачанням танків Україні (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди не відмовлялися від постачання Україні танків німецького виробництва Leopard 2.

Про це заявила прессекретар уряду Нідерландів Саша Лувхофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Нідерланди не мають танків. З Німеччиною було вирішено, що для постачання в Україну краще підійдуть танки з іншого батальйону. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми б не заперечували проти цього. Ми також не заперечуватимемо, якщо вони вирішать відправити їх пізніше", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що Амстердам розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard для передачі їх Україні. Ймовірно, йдеться про 18 одиниць цієї техніки.

У свою чергу уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.

Крім того, німецьке видання Die Welt повідомило, що уряди Нідерландів та Данії нібито оголосили, що не постачатимуть Leopard 2 Україні.

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