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Нидерланды передадут Украине боеприпасы для танков Leopard 2

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Среда 15 февраля 2023 20:53
Нидерланды передадут Украине боеприпасы для танков Leopard 2 Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды передадут Украине боеприпасы для боевых танков немецкого производства Leopard 2. Амстердам предоставит 20 тысяч снарядов.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", - заявила она.

В рамках танковой коалиции Нидерланды - единственная страна, не имеющая танков - предложила помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

"Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", - заявила Оллонгрен.

При этом министр не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину.

"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться на Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет", - сказала она.

Отметим, что один танк содержит 42 выстрела. Поэтому этого запаса может хватить на более 470 комплектов.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что Амстердам рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине. Вероятно, речь идет о 18 единицах этой техники.

В свою очередь правительство Германии отказало Нидерландам в поставках арендованных 18 боевых танков Leopard 2A6 Украине.

Кроме того, немецкое издание Die Welt сообщило, что правительства Нидерландов и Дании якобы объявили, что не будут поставлять Leopard 2 Украине.

При этом пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф заявила, что Нидерланды не отказывались от поставок Украине танков Leopard 2, однако запрет на передачу арендованных танков выдала Германия.

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