Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ: на що підуть гроші

У понеділок, 14 листопада, Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
Заява була зроблена на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі.
"Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", - йдеться у заяві.
Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.
Нагадаємо, що Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.
Також Нідерланди оголосили про виділення додаткових 110 мільйонів євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.
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