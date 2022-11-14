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Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ: на що підуть гроші

Фото: Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро для ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 14 листопада, Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра та міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Заява була зроблена на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі.

"Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", - йдеться у заяві.

Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.

Також Нідерланди оголосили про виділення додаткових 110 мільйонів євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.

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