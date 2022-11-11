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Нідерланди нададуть понад 100 млн євро на допомогу Україні в зимовий період: подробиці

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Україна, П'ятниця 11 листопада 2022 21:52
Нідерланди нададуть понад 100 млн євро на допомогу Україні в зимовий період: подробиці Фото: Нідерланди нададуть понад 100 млн євро на допомогу Україні в зимовий період (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди оголосили про виділення додаткових 110 мільйонів євро Україні для допомоги в проходженні зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер.

Кошти будуть призначені для забезпечення українців житлом, ремонту водогонів та будинків, закупівлі газу, продуктів харчування та електроенергії. Це найнеобхідніші речі для того, аби підготувати народ до зими.

"Ми хочемо показати, що ми підтримуємо Україну. Є лише одна людина, відповідальна за цю війну, і це президент РФ Володимир Путін. Він може зупинити цю війну. Допоки він буде продовжувати, ми будемо продовжувати підтримувати Україну", - додала міністр.

Частина зі 110 мільйонів євро буде спрямована на безпосереднє постачання комплектуючих для ремонту пошкодженої енергетичної мережі України. Фінансування здійснюватиметься зокрема через Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.

Також президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте допомогу Україні у захисті нашої території, зокрема з неба.

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