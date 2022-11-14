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Нидерланды объявили о предоставлении более 25 млн евро для ВСУ: на что пойдут деньги

Фото: Нидерланды объявили о предоставлении более 25 млн евро для ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 14 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении более 25 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра и министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен.

Заявление было сделано на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Гааге.

"Всего мы вносим более 25 млн евро в поддержку Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет об обеспечении пайками, аптечками, машинами скорой помощи, бензовозами и средствами для борьбы с дронами.

Напомним, что Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.

Также Нидерланды объявили о выделении дополнительных 110 миллионов евро Украине для помощи в прохождении зимнего периода.

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